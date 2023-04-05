Юрий Ильин назвал предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в ЗКО

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 5 апреля назвал предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в ЗКО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, все следственные действия по крушению Ми-8 на территории Западно-Казахстанской области 23 февраля 2023 года проводятся в плановом порядке.

"Бортовой самописец направлен в международную организацию. Будет расшифровка данных. Предварительно пока, это неофициальная часть, причиной крушения явилось резкое ухудшение погодных условий". Юрий Ильин

Он отметил, что в дальнейшем, когда будет полностью завершено расследование, ведомство официально озвучит результаты. Также министр выразил соболезнования семьям погибших.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали двое.