Названа предварительная причина гибели пяти детей в ЗКО

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года назвал предварительную причину гибели 5 детей при пожаре в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что семья состояла на учете акимата. С ней проводились профилактические работы. Был установлен противопожарный датчик, но незадолго до пожара семья переехала в другое арендуемое жилье.

"Пока, предварительно, детская шалость. Дети игрались, возможно, что-то нарушили", – сказал Кеген Турсынбаев.

4 июня 2025 года в пос. Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей. Дети находились дома без присмотра взрослых. Погибшим мальчикам было 6, 5, 4, 3 и 2 годика.

