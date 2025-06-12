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Общество

Названа предварительная причина гибели пяти детей в ЗКО

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года назвал предварительную причину гибели 5 детей при пожаре в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что семья состояла на учете акимата. С ней проводились профилактические работы. Был установлен противопожарный датчик, но незадолго до пожара семья переехала в другое арендуемое жилье.

"Пока, предварительно, детская шалость. Дети игрались, возможно, что-то нарушили", – сказал Кеген Турсынбаев.

4 июня 2025 года в пос. Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей. Дети находились дома без присмотра взрослых. Погибшим мальчикам было 6, 5, 4, 3 и 2 годика.

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Бауыржан Муканов
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