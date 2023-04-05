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Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ

Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ Фото: akorda.kz
5 апреля президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, генеральный секретарь проинформировал главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, в ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ, а также планы Организации на предстоящий период.

1 января 2023 года Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ.

Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

31 марта 2023 года на расширенном совещании руководящего состава рабочих органов ОДКБ Тасмагамбетов отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО.

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