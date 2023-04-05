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Курс доллара снова снижается на торгах

доллары, тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,79 тенге, снизившись на 2,38 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по евро, юаню и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 491,23 тенге, юаня – 65,34, рубля – 5,66 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-450 тенге, евро – по 487-495 тенге, российские рубли – по 5,5-5,8 тенге.

5 апреля нефть дорожает. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%, до 85,29 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,37%, до 81,01 доллара.

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