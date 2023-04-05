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Законодательство РК

В центре Алматы снесли летнюю террасу кафе

В центре Алматы сносят летнюю террасу Фото: пресс-служба акимата Алматы
Летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда, сообщает Zakon.kz.

Вопрос касательно законности пристройки к кафе Lova Kitchen по ул. Толе би, 24Б был озвучен на одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района. В результате Управлением градостроительного контроля города проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке.

Кроме того, при строительстве террасы была захвачена часть тротуара на территории госфонда.

"Управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к административной ответственности по статьям 316 ч.1, 321, 323 КоАП. Также в отношении ТОО "Камкор-Центр" были приняты меры по ст. 319 КоАП с направлением материала в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что постановлением СМСпоАП от 27 декабря 2022 года ТОО "Камкор-Центр" привлечено к административной ответственности по статье 319 КоАП РК и подвергнуто взысканию административного штрафа с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

"Собственник данное решение оспорил, однако постановлением Алматинского городского суда постановление СМСпоАП оставлено без изменений".Пресс-служба акимата Алматы

Сегодня, 5 апреля, начался снос незаконно возведенного объекта в присутствии судебных исполнителей.

Ранее сообщалось, что в Алматы начнут демонтировать незаконные объекты торговли во втором квартале 2023 года.

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