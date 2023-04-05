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Пнувший футболиста мексиканский судья отстранен на 12 игр

Футбол Судья Наказание Фото: pixabay
Футбольный рефери из Мексики Фернандо Эрнандес отстранен на 12 матчей за удар игрока коленом в пах во время мексиканского первенства между командами "Америка" и "Леон", сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел во втором тайме матча 13-го тура чемпионата Мексики между "Америкой" и "Леоном", который завершился со счетом 2:2. Во время одного спорного момента рефери Фернандо Эрнандес ударил игрока гостевой команды "Леона" Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как футболист выразил свое несогласие засчитанным голом соперника. 


Спустя несколько дней после матча судья все же был наказан за свое поведение, пишет Tudn. Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей местного первенства, а игрока – на два матча.

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