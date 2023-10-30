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Футболист отправил судью в нокаут за предупреждение на поле

Футбол Нокаут Судьи Фото: pixabay
В российском городе Краснодар во время футбольного матча между двумя любительскими командами один из игроков применил боксерский прием в отношении арбитра, который предъявил желтую карточку провинившемуся за опасную игру, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент, как пишет iz.ru, произошел во время игры между коллективами "Изумруд" и "Тлюстенхабль", которые представляют любительскую лигу Краснодара. На 16-ой минуте поединка один из футболистов сыграл некорректно в отношении другого, и судья, пользуясь своим положением, применил наказание. Арбитр незамедлительно показал желтую карточку оштрафованному игроку.

Наказанный футболист посчитал действие рефери несправедливым и с одного удара уложил на землю судью, который потерял сознание. После этого несколько минут на поле происходили разборки, вследствие чего пришлось досрочно остановить матч. Потерпевшему оказана срочная медицинская помощь врачей.

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