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Модернизация ТЭЦ-2 Алматы затянулась из-за проблем с поставками из России и Украины – Минэнерго

В Минэнерго указали на трудности с поставками оборудования из России и Украины для ТЭЦ-2 Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 5 апреля в Мажилисе рассказал, почему затянулась модернизация ТЭЦ-2 Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев указал на очень большой износ тепловых сетей по стране.

"Есть необходимость модернизации, есть проблемы с поставкой базового оборудования. Потому что основными производителями оборудования были у нас российские и украинские предприятия. Часть из них уже находится под санкциями, часть приостановили свою работу. Это производители и базового оборудования, и котельного оборудования, и турбинного оборудования, и автоматика". Алмасадам Саткалиев

Он также рассказал, с какими трудностями сталкиваются сейчас власти при модернизации ТЭЦ-2 Алматы.

"При ее модернизации столкнулись с проблемой восстанавливать эту часть или переводить на газ с какими-то сложными техническими решениями, либо строительство новой парогазовой установки. Мы пришли к тому, что на этой площадке мы будем строить новую установку, то есть в любом случае, это сейчас дороже, но в будущем для надежности энергоснабжения даст соответствующие результаты". Алмасадам Саткалиев

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