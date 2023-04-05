Привлекать к адмответственности за самовольное подключение к тепловым сетям хотят в Казахстане

В Казахстане хотят увеличить штрафы за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и привлекать к адмответственности за самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы заложены в законопроекте "О теплоэнергетике" и сопутствующих к нему поправках. Проект закона внес на рассмотрение Мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"На сегодня отсутствует отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике", что привело к существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в данной отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, инвестиционной привлекательности отрасли, неэффективность предприятий и так далее. С целью урегулирования данных вопросов министерством разработан данный законопроект при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития". Алмасадам Саткалиев

Законопроект, по его словам, предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики. Так, за Минэнерго будет закреплена функция по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую в настоящее время осуществляет МИИР.

В свою очередь Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству.

В законопроекте также предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от МИО в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Ключевым аспектом проекта закона является внедрение нового инструмента – мастер-плана развития теплоэнергетики. Он призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами.

Кроме того, проект закона предполагает нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива.

Проектом закона также предлагается в части теплоснабжения увеличение штрафов за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону.

Также включены новые нормы по привлечению к административной ответственности за:

несоблюдение нормативов запасов топлива ТЭЦ и котельными;

самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения.

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