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В Актау произошел порыв на тепловых сетях

В Актау произошел порыв на тепловых сетях Фото: скриншот видео
В некоторых домах в Актау отключили теплоснабжение. Причина – порыв на тепловых сетях, сообщает Zakon.kz.

Видео с места порыва появились в Instagram-паблике 112_aktau.

Как уточнили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", порыв на тепловых сетях был выявлен в 10:00 по адресу: 18а микрорайон, в связи с чем аварийно отключили теплоснабжение.

"Под ограничением 18а микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 дома, 20а мкр. 21 дом. На данный момент проводятся работы по определению характера порыва, далее будут проведены работы по устранению порыва".Пресс-служба ГКП "КЖСА"

Ранее сообщалось, что сразу девять крупных проектов на 23,9 млрд тенге реализуются в Семее по реконструкции тепловых сетей и теплоисточников. Это второй по объемам финансирования реконструкции системы теплоснабжения город в стране в текущем году. Подробности по ссылке.

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