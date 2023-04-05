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Бибисара Асаубаева завершила Гран-при Индии в призовой тройке

Шахматы Гран-При Индия Фото: Instagram/kzchessfederation
Двукратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана Бибисара Асаубаева завершила третий этап женского Гран-при в Нью-Дели. Казахстанская шахматистка разместилась в списке призеров, которые разделили с первого по третье места по итогам турнира, сообщает Zakon.kz.

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В заключительный день соревнований Бибисара Асаубаева белыми фигурами сыграла вничью с титулованной российской шахматисткой Катериной Лагно и, набрав 6 очков из 9-ти возможных, заняла призовое место в числе трех участниц на Гран-при Индии, информирует официальный сайт турнира. Что является прекрасным результатом для 19-летней казахстанской шахматистки. 

Также в числе призеров этих престижных соревнований оказались китаянка Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина (Россия), у которых также 6 баллов. В 11-м туре все лидеры турнира сыграли вничью: Чжу не смогла обыграть грузинку Нино Батсиашвили, а Горячкина разошлась миром с Хампи Конеру (Индия). 

3-й этап Гран-при начался с некоторыми проблемами и ошибками со стороны организаторов, вследствие чего турнир покинули Жансая Абадумалик и Элизабет Петц (Германия). Об этих недостатках и о многом другом рассказал директор этих соревнований.  

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