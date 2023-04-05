Торжественные проводы призывников на службу прошли в Алматы

Торжественная церемония проводов призывников состоялась в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Под аккомпанемент военного оркестра на места службы отправились еще 50 новобранцев. Сегодняшние ребята пополнят ряды десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Особую торжественную атмосферу на мероприятии создавали звуки маршей в исполнении оркестра Военного института Сухопутных войск.

Фото: Zakon.kz

Участниками церемонии стали военнослужащие Алматинского гарнизона, воспитанники Республиканской военной школы "Жас улан" имени Бауыржана Момышулы, дети из военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", а также родные и близкие призывников.

Фото: Zakon.kz

Открывая церемонию проводов, начальник отдела Департамента по делам обороны полковник Фархат Курмангажинов произнес напутственное слово юношам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Выступая перед собравшимися, он поздравил призывников с очень ответственным и важным этапом в их жизни, отметив, что этот опыт обязательно станет полезным для них: во время службы можно приобрести хорошую физическую форму, а также стать более ответственными и дисциплинированными.

Фото: Zakon.kz

С пожеланиями достойно нести воинскую службу и с ответственностью отдавать свой долг Отечеству выступил председатель Координационного совета Общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушукуров.

"Каждый человек несет ответственность за будущее, за свое и близких, а также будущее своей страны. Вы сегодня идете отдавать самый почетный долг – долг служения Родине. Встаете на защиту своего Отечества, своих близких и своей семьи. Как-то у героя Великой Отечественной войны спросили, что такое героизм, он сказал: "Героизм – это когда до конца исполняешь свой воинский долг". Вы должны отдать дань уважения своему народу и Родине. Неспроста сегодняшнее мероприятие проходит именно здесь, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев – в историко-героическом центре нашего города, и даже страны. Здесь в бронзе и граните увековечены все героические подвиги XX столетия. Находясь в этом месте, мы вспоминаем ветеранов войны и преклоняемся перед подвигом наших дедов и отцов, матерей и бабушек. Тех, кто спас человечество от чумы 20-го столетия, – фашизма. Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам-афганцам и героям других вооруженных конфликтов, чернобыльцам. Людям, которые исполнили свой долг и остались верными своей присяге, которую давали своему народу и Отечеству". Мурат Абдушукуров

Он добавил, что на каждое поколение ложится ответственность за будущее своей страны и народа, а "сейчас она ложится на ваши плечи".

"Сделайте так, чтобы в Казахстане были всегда мир и стабильность. Только в мире государство может процветать и развиваться. Только в мире каждый из вас увидит плоды своего труда. Тот народ, который чтит, помнит и гордится своими героями, – великий народ. Так вот сделайте, чтобы историко-героическое наследие нашей страны продолжалось. Будьте героями Казахстана!" Мурат Абдушукуров

У мемориала Славы под звуки военного оркестра десантники показали мастерство рукопашного боя.

Фото: Zakon.kz

Демонстрируя свои навыки, военнослужащие совершали выпады с автоматами и штыками, затем начался ''настоящий'' рукопашный бой.

Фото: Zakon.kz

Солдаты показали лишь часть приемов, которые им приходится отрабатывать ежедневно. Однако и эти эффектные элементы ведения ближнего боя выглядели, как кадры из боевика.

Фото: Zakon.kz

"В ряды десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана хотят попасть многие. Этот род войск считается востребованным. Но требования, предъявляемые к состоянию здоровья, уровню образования и морально-психологической устойчивости граждан, достаточно высокие", – отметил полковник Фархат Курмангажинов.

После подготовленного для новобранцев концерта военнослужащие-дембеля вручили памятные подарки новобранцам.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие завершилось трогательным прощанием будущих военнослужащих с близкими и родными.

Фото: Zakon.kz

В текущем году на прохождение срочной воинской службы в рамках весеннего призыва из Алматы отправятся около полутора тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Ребята будут проходить срочную воинскую службу в воинских частях Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.

"Каждую отправку алматинских призывников мы традиционно проводим здесь. Сегодня команду молодых людей провожали в Талдыкорган. Следующие весенние призывники отправятся в Конаев, Актау, Астану. Затем начнем формировать Сухопутные войска. Следующим этапом пойдет комплектация Сил воздушной обороны, и где-то 20 мая мы завершим комплектование в Вооруженные силы. В конце мая начнется отправка в Национальную гвардию – около 600 человек". Фархат Курмангажинов

Фото: Zakon.kz

В завершение своей речи Фархат Курмангажинов подчеркнул, обращаясь к родителям новобранцев, что не следует очень сильно волноваться за безопасность юношей, заверив, что "дети под присмотром, за ними ведется особый контроль".

"С приходом нового министра везде установлены камеры видеонаблюдения, проводятся Дни открытых дверей. Родительский комитет дает заявку на проверку определенного часа службы или организацию питания, и мы без проблем разрешаем комиссии из матерей проверить место службы. О недостатках родительский комитет матерей может доложить напрямую министру. Поэтому командиры на местах заинтересованы, чтобы везде был порядок, работали постоянно камеры видеонаблюдения. Сейчас в армии идет цифровизация, проблем стало меньше. Усилился гражданский контроль". Начальник отдела Департамента по делам обороны полковник Фархат Курмангажинов

С 1 марта 2023 года казахстанцы могут в проактивном формате, без единого документа получить госуслугу о статусе прохождения воинской службы. По новым правилам они могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS.