В зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами
Фото: скриншот видео
Инцидент произошел 4 апреля около 17:40 в зоопарке Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Otyrar, семья проигнорировала предупреждения, написанные на табличках.
"Маленький ребенок разбил стекло экспозиционного вольера, в котором содержатся приматы (обезьяны), несколько раз ударив его камнем, который она принесла с территории парка. Родители, увидев случившееся, спешно покинули зоопарк", – говорится в сообщении.
В зоопарке заявили: если взрослые сами не появятся в заведении для дальнейшего разбирательства, администрация обратится в Департамент полиции города.
"Во избежание подобных ситуаций просим соблюдать правила посещения зоопарка", – отметили в зоопарке.
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