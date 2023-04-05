В зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами

Инцидент произошел 4 апреля около 17:40 в зоопарке Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, семья проигнорировала предупреждения, написанные на табличках.

"Маленький ребенок разбил стекло экспозиционного вольера, в котором содержатся приматы (обезьяны), несколько раз ударив его камнем, который она принесла с территории парка. Родители, увидев случившееся, спешно покинули зоопарк", – говорится в сообщении.

В зоопарке заявили: если взрослые сами не появятся в заведении для дальнейшего разбирательства, администрация обратится в Департамент полиции города.

"Во избежание подобных ситуаций просим соблюдать правила посещения зоопарка", – отметили в зоопарке.





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