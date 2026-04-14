Общество

В зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память"

кролик в траве, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:46 Фото: pixabay
В зоопарке Шымкента в понедельник, 13 апреля 2026 года, произошел инцидент, который вызвал обеспокоенность сотрудников из-за нарушения правил поведения посетителей, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, один из посетителей вместе с ребенком зашел за ограждение и проник в запрещенную зону – внутрь вольера с кроликами.

При этом ребенок гонял животных, пугал их и фотографировался с ними.

На территории зоопарка установлены предупреждающие таблички "Проход за ограждение запрещен", однако, с сожалением отмечают сотрудники парка, данные требования были проигнорированы.

"Инцидент был зафиксирован на видео. Служба охраны изучила записи камер видеонаблюдения и установила личности нарушителей".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Уже после с ними провели разъяснительную беседу, в ходе которой напомнили о правилах поведения.

В зоопарке в очередной раз подчеркнули, что это дом для животных, а не место для развлечений за их счет. Посетителей призывают строго соблюдать правила и не оставлять детей без присмотра.

Стоит отметить, что это уже второе неподобающее поведение посетителей в зоопарке за месяц. Так, на днях в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс. Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали: к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.

