Глава Минэнерго высказался о причинах роста цен на ГСМ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса озвучил еще одну причину планируемого роста цен на бензин и дизтопливо в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев представил иную версию ожидаемого повышения цен на ГСМ.

"Сейчас текущая ситуация в нефтегазовой отрасли в Казахстане характеризуется тем, что мы оперируем месторождениями, которые уже на последней стадии добычи. И это месторождения, где основная задача стоит по поддержанию планки добычи, то есть это уже практически отработавшие свой срок месторождения, но с которой идет нефть на внутренний рынок". Алмасадам Саткалиев

По его словам, нужны достаточно большие затраты эксплуатационные и базовые, в том числе капитальные, по бурению дополнительных скважин.

"Это нефть с очень высокой себестоимостью. Нефть есть, но при переработке возникают затраты, которые должны быть компенсированы за счет цены продажи. Что касается крупных месторождений, то там есть международные соглашения и соглашения о разделе продукции, который также регламентирует объем экспорта. Огромные инвестиции были сделаны, и эти инвестиции нужно окупать. То есть из всех этих базовых вводных складывается стоимость в том числе производства того или иного нефтепродукта". Алмасадам Саткалиев

В итоге он заявил, что газ убыточен: порядка 300 млрд тенге кумулятивные убытки "КазахГаза".

"Складывается себестоимость, к которой накладываются убытки, компенсируемые за счет тарифов, за счет других. (В минусе сидим. – Прим. ред.) из-за того, что продажи идут ниже себестоимости. Чтобы выполнить инвестиционные обязательства, обеспечить рост отрасли, качество сервиса, необходимо поэтапное повышение". Алмасадам Саткалиев

Он также озвучил причину аварии на ТЭЦ в Экибастузе.