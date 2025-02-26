О будущем росте цен на бензин высказался Саткалиев

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства озвучил, как могут измениться цены на бензин в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, верхнюю планку определит рынок.

"Исходя из ситуации со спросом и предложением, есть достаточно большое количество факторов, влияющих на цену. В том числе – необходимость стабилизации инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке добычи и переработки. Также учитываются затраты так называемых сетей, которые занимаются реализацией нефтепродуктов", – озвучил министр. По его словам, исходя из практики, полностью отпустить данный рынок без каких-либо мер регуляторного воздействия нецелесообразно. "В идеале цены должны выровняться с соседними странами: на севере – с Россией, на юге – с центральноазиатскими государствами. Это также необходимо для предотвращения неконтролируемого экспорта казахстанских нефтепродуктов, который продолжается, несмотря на принятые меры. Но государство не ставит цель установить конкретную цену. В любом случае будет учитываться социальная обстановка. Цена должна быть социально ответственной и не дестабилизировать рынок нефтепродуктов. Поэтому планомерное повышение стоимости будет происходить под контролем АЗРК", – рассказал Саткалиев. 27 января 2025 года министр энергетики утвердил приказ об отмене государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо в Казахстане.

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