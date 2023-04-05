АЗРК обратилось к предпринимателям из-за ограничений по продаже дизтоплива на АЗС

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК высказались о фактах ограничения реализации дизельного топлива на АЗС страны, сообщает Zakon.kz.

В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана Агентство по защите и развитию конкуренции напомнило, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.

"Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара... Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объемов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования". Пресс-служба АЗРК

В антимонопольном ведомстве отметили, что госорганами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

"В Кодексе РК об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрен штраф в размере до 5% от дохода компании", – напомнили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Как отмечается, в настоящее время территориальные органы АЗРК "изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства".

Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.

Также антимонопольное ведомство попросило граждан в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения агентства, а при превышении установленных цен – в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (список номеров телефонов прилагается).

5 апреля 2023 года стало известно, что в Алматы на некоторых автозаправочных станциях ввели ограничения по продаже дизтоплива. При этом в акимате мегаполиса заверили, что на сетевых АЗС и нефтебазах Алматы дизтоплива хватает. Лимитированный отпуск дизтоплива на некоторых заправках введен в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб.