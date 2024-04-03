Сколько денег выделят на ремонт всех ТЭЦ Казахстана

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля рассказал, сколько денег выделят на ремонт ТЭЦ Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что на ремонтную кампанию всех ТЭЦ страны предусмотрено порядка 380 млрд тенге.

"Из них 361 млрд тенге будет направлен за счет средств тарифа и собственников данных станций, оставшиеся порядка 20 млрд тенге будут за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства и где тариф не позволяет произвести необходимые работы для несения максимума нагрузок", – отметил министр.

Ранее он заявил, что нужно еще повышать тарифы на услуги ТЭЦ Казахстана.