Землетрясение произошло в 74 км от Алматы
Фото: pixabay
Эпицентр землетрясения расположен в 74 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Подземные колебания произошли 5 апреля в 21:14 по времени Астаны.
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.5.
Глубина 5 км.
В ущелье Алма-арасан толчки ощущались как 2 балла.
"Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному Департамента полиции доведена информация для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений".Пресс-служба ДЧС города Алматы
Ранее сообщалось, что 4 апреля землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Казахстана.
5 апреля в 7:37 по времени Алматы произошло землетрясение на территории Китая.
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