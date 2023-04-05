Алматинцам напомнили правила поведения при землетрясении
Фото: скриншот видео
Пресс-служба ДЧС города Алматы напомнила горожанам правила поведения при землетрясении, сообщает Zakon.kz.
Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых правил при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Также в ДЧС подготовили видео о том, как собрать "тревожный чемоданчик".
Ранее сообщалось, что в 74 км от Алматы сейсмологи зафиксировали землетрясение.
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