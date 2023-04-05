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Алматинцам напомнили правила поведения при землетрясении

ДЧС Фото: скриншот видео
Пресс-служба ДЧС города Алматы напомнила горожанам правила поведения при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых правил при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Также в ДЧС подготовили видео о том, как собрать "тревожный чемоданчик".


Ранее сообщалось, что в 74 км от Алматы сейсмологи зафиксировали землетрясение.

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