Алматинцам напомнили правила поведения при землетрясении

Пресс-служба ДЧС города Алматы напомнила горожанам правила поведения при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых правил при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Также в ДЧС подготовили видео о том, как собрать "тревожный чемоданчик".





Ранее сообщалось, что в 74 км от Алматы сейсмологи зафиксировали землетрясение.