Алматинцам снова напомнили, как действовать во время землетрясения
Сейсмотренировка начнется в 10 утра, прозвучат сирены и будет перехват теле- и радиовещательных каналов и включением электрических сигналов "Внимание всем!".
"При срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмотренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места", – рассказали в акимате города.
В ведомстве также отметили, что личная подготовленность каждого горожанина при ЧС и после имеет огромное значение, поэтому еще раз напомнили о том, как себя вести во время землетрясения.
Что нужно подготовить:
- составьте семейный план действий при землетрясении;
- определите место встречи (сбора) для семьи после происшествия;
- выберите безопасные места в квартире для укрытия (это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Посмотрите в техплане, техпаспорте);
- заранее определите путь эвакуации из здания и уберите тяжелые предметы;
- соблюдайте 10 элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме.
Ранее еще в конце января мы публиковали 10 шагов при землетрясении.
Последний раз общегородскую сейсмотренировку в Алматы проводили 23 февраля. А сильное землетрясение в 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11:22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.