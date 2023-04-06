Умерла актриса из сериала "Просто Мария"
Фото: Twitter/@Teledramaturgia
В возрасте 90 лет в Сан-Паулу умерла бразильская актриса кино, сериалов и теленовелл, телеведущая и модель Леа Камарго, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Terra Entretê, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.
Леа Камарго Сантанна родилась 22 марта 1933 года и стала одной из первых студенток Школы драматического искусства.
На экранах – с 50-х: "Однажды…", "Мой ангел", "Прощание для одного", "Пророк", "Страшила", "Черная овца", "Синяя Борода", "Просто Мария", два десятка других.
Ранее сообщалось, что создатель популярной настольной игры "Колонизаторы" Клаус Тойбер умер в возрасте 70 лет.
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