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Умерла актриса из сериала "Просто Мария"

актриса Фото: Twitter/@Teledramaturgia
В возрасте 90 лет в Сан-Паулу умерла бразильская актриса кино, сериалов и теленовелл, телеведущая и модель Леа Камарго, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Terra Entretê, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Леа Камарго Сантанна родилась 22 марта 1933 года и стала одной из первых студенток Школы драматического искусства.

На экранах – с 50-х: "Однажды…", "Мой ангел", "Прощание для одного", "Пророк", "Страшила", "Черная овца", "Синяя Борода", "Просто Мария", два десятка других.

Ранее сообщалось, что создатель популярной настольной игры "Колонизаторы" Клаус Тойбер умер в возрасте 70 лет.

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