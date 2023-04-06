Мексиканские ученые предупредили об опасности, которую несет выставка мумий

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики нашли на останках мумий с передвижной выставки из штата Гуанахуато плесень, которая может стать причиной заражения людей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Associated Press (AP), найденные на мумиях грибковые колонии вызывают озабоченность. Специалисты усомнились, что кураторы выставки принимают достаточные меры для правильного хранения и демонстрации мумий. Институт принял решение предупредить публику о потенциальной опасности после недавней выставки в Мехико, в ходе которой 6 мумий из Гуанахуато экспонировались в стеклянных кейсах. Этого, по мнению экспертов, недостаточно для защиты от инфекции.

Как уточняется, смертельных случаев при заражении грибками после контакта с мумией мало, но они есть. К примеру, 10 из 12 ученых, присутствовавших на открытии гробницы короля Казимира IV в Польше в 1970-м году, умерли в течение недели. Вероятной причиной их гибели считается грибковая инфекция.

Кроме того, мумии Гуанахуато не могут считаться мумиями в традиционном смысле этого слова, так как их не бальзамировали. Ученые считают, что погребенные в XIX-XX веках тела мумифицировались сами собой. Скорее всего, в подземной крипте, где их похоронили, был достаточно сухой воздух, либо причиной послужил какой-то другой природный фактор. У некоторых тел по-прежнему есть волосы, кожа и даже остатки одежды.

Причиной появления этих мумифицированных тел считают высокую стоимость похорон в Мексике в XIX-XX веках. Родственники оставляли тела умерших близких в пещерах, и по прошествии времени трупы часто обнаруживали в мумифицированном виде.

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