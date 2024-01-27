Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"

Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска, которые некоторые уфологи считали мумиями инопланетян, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, исследование тел подтвердило наличие в них нечеловеческих элементов, а конкретно – фрагментов мелких животных.

Специалисты сделали рентген тел и выявили, что голова одного из них соответствовала черепу млекопитающего, а некоторые кости принадлежали птицам. У одного из взятых образцов из-за строения создавалось впечатление беременности. Его снимок показал наличие в теле простого камня.

Как отметил сотрудник института Флавио Эстрада Морено, кости "мумий" напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур.

Отмечается, что никаких признаков инопланетной жизни в останках не обнаружили. Зато были замечены признаки нарушения законов в связи с тем, что костные части доиспанского периода являются музейными экспонатами. Так, в результате экспертизы было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.

Ранее сообщалось, что найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами.