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Нападение на детский сад в Бразилии: четыре ребенка погибли и еще четверо ранены

Нападение на детский сад в Бразилии: четыре ребенка погибли и еще четверо ранены Фото: pixabay
В Бразилии в городе Блуменау 25-летний злоумышленник с топором напал на детей в детском саду. Четыре ребенка в возрасте до трех лет погибли и еще четверо были ранены, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает BBC, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.

В штате объявлен трехдневный траур в связи с этой ужасной бойней. В школах штата все занятия отменены до завтра.

Ранее мы писали, что  у нас в Казахстане в городе Петропавловск 13 февраля 2023 года в одной из школ произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находились в реанимации.

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Елена Вебер
Бразилия
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