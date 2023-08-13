Теракт в иранской мечети Шахчерах: четверо погибли, пятеро ранены

В мечети Шахчерах в иранском Ширазе произошел теракт, пять человек ранены, четверо погибли в результате стрельбы, сообщает Zakon.kz.

По данным местных СМИ, один из террористов задержан.



Как сообщает агентство IRNA, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них задержан, поиски второго продолжаются.



В настоящий момент здание оцеплено, вся территория вокруг находится под контролем сил правопорядка.

26 октября 2022 года на том же знаменательном месте поклонения произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.