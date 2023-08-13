Теракт в иранской мечети Шахчерах: четверо погибли, пятеро ранены
Фото: irna.ir
В мечети Шахчерах в иранском Ширазе произошел теракт, пять человек ранены, четверо погибли в результате стрельбы, сообщает Zakon.kz.
По данным местных СМИ, один из террористов задержан.
Как сообщает агентство IRNA, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них задержан, поиски второго продолжаются.
В настоящий момент здание оцеплено, вся территория вокруг находится под контролем сил правопорядка.
26 октября 2022 года на том же знаменательном месте поклонения произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.
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