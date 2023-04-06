В Караганде задержан педофил: его выследил ребенок

Бдительный ребенок в Караганде выследил педофила и сообщил полиции. Как рассказали Zakon.kz в ДП Карагандинской области, проводится расследование.

На странице @patriotkaragandy отмечено, что в 15 микрорайоне в Майкудуке к игравшим детям во дворе многоэтажки подошел мужчина и спросил у мальчишек: "Кто хочет заработать 10 000 тенге?"

"Один мальчик спросил: что нужно сделать? Мужчина ответил, что нужно исполнить некоторые его желания. И спустил штаны. В ужасе от увиденного испуганные дети кинулись в разные стороны. Мужчина пошел за ними с призывом остаться", – говорится в сообщении.

Один из мальчиков прибежал к маме и рассказал про незнакомца. Женщина отправилась на улицу и вызвала полицию.

В это время подозрительный мужчина уже стал уходить.

"Отважный мальчик следил за педофuлом, чтобы он не скрылся. Он шел на значительном расстоянии от него", – сказано в публикации.

В пресс-службе полиции области уточнили, что 2 апреля в Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что во дворе многоквартирного дома неизвестный приставал к детям.

"По приезду следственно-оперативной группы на место происшествия установлен мужчина, пытавшийся совершить сексуальные действия в отношении малолетних. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 34-летний подозреваемый. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 24 части 3-121 части 4 УК РК "Покушение на насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также сказано, что назначены соответствующие экспертизы.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование". Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

22 февраля стало известно, что в Жетысуской области педофил получил пожизненный срок.