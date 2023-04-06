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35 домов и 60 подворий подтоплено в селе Карамырза Костанайской области

35 домов и 60 подворий подтоплено в селе Карамырза Костанайской области Фото: ДЧС Костанайской области
На данный момент в селе Карамырза Костанайской области подтоплено 35 жилых домов и 60 подворий. В соседнем селе Молодежное подтоплен один жилой дом. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Костанайской области, в селе Карамырза продолжаются противопаводковые мероприятия. Выставлены два круглосуточных поста наблюдения для мониторинга состояния и уровня воды в реке Тюнтюгур.

Сотрудники департамента совместно с сельчанами и местными исполнительными органами производят заготовку мешкотары с инертными материалами. Организованы подворовые обходы и профилактические беседы с населением.

35 домов и 60 подворий подтоплено в селе Карамырза Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области


"За прошедшие сутки в Карасуском районе на рекеТюнтюгур уровень воды поднялся на 23 см. В течение 6-7 часов вода прибыла в с. Карамырза и к 24:00 спровоцировала очередной подъем уровня воды в селе. В результате произошло дальнейшее подтопление жилых домов и дворовых территорий", – сообщили в ДЧС Костанайской области.

Как отметили в ведомстве, на данный момент в селе Карамырза подтоплено 35 жилых домов и 60 подворий. В соседнем селе Молодежное подтоплен один жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

35 домов и 60 подворий подтоплено в селе Карамырза Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

Спасатели экстренно эвакуировали население из зоны затопления. По собственному желанию 23 человека разместились у родственников, проживающих на соседних улицах.

Задействованы силы и средства ДЧС в количестве 25 человек л/с, 6 ед. техники, 3 ед. плавсредств и 14 мотопомп. Паводковая обстановка на контроле.

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Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в селе Железнодорожное в 6-ти двухквартирных домах была отведена и откачана талая вода. 33 жителя вернулись в свои дома. В этот же день в 23:00 были завершены работы по откачке воды из погребов жилых домов в объеме 5 тыс. куб. метров. Всего за прошедшие сутки было выкачано более 53 тыс. куб. метров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом. Продолжаются работы по откачке воды с насосной станции села Железнодорожное для восстановления подачи пресной воды населению.


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