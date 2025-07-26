Спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области

В селе Камысты Костанайской области по ул. Ленина загорелась крыша частного жилого дома на площади 60 кв.м, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, опасность представляли три газовых баллона, находившиеся внутри дома.

Благодаря профессиональным действиям пожарных подразделений все баллоны оперативно эвакуировали в безопасное место. Таким образом, спасатели предотвратили возможный взрыв.

Пострадавших в этом инциденте нет.

Ранее автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы. Параллельно с этим 45 человек экстренно эвакуировали из горящего дома в Петропавловске. Возгорание сопровождалось сильным задымлением подъезда, создавая угрозу для жильцов.