#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.87
639.02
6.88
Происшествия

Спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 04:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Камысты Костанайской области по ул. Ленина загорелась крыша частного жилого дома на площади 60 кв.м, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, опасность представляли три газовых баллона, находившиеся внутри дома.

Благодаря профессиональным действиям пожарных подразделений все баллоны оперативно эвакуировали в безопасное место. Таким образом, спасатели предотвратили возможный взрыв.

Пострадавших в этом инциденте нет.

Ранее автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы. Параллельно с этим 45 человек экстренно эвакуировали из горящего дома в Петропавловске. Возгорание сопровождалось сильным задымлением подъезда, создавая угрозу для жильцов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы
Происшествия
00:51, 27 июля 2025
Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы
45 человек экстренно эвакуировали из дома в Петропавловске
Происшествия
23:03, 26 июля 2025
45 человек экстренно эвакуировали из дома в Петропавловске
В Актобе мужчина с непристойным подтекстом приставал к девушке в мечети
Происшествия
18:20, 26 июля 2025
В Актобе мужчина с непристойным подтекстом приставал к девушке в мечети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: