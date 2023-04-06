Девушка в съедобном платье озадачила пользователей Казнета
Фото: pixabay
Казахстанцы распространяют видео с тоя, на котором девушка в свадебном наряде стала главным сюрпризом мероприятия. А точнее, ее платье из торта, сообщает Zakon.kz.
Автор видео рассказал, что кондитер решила отпраздновать свой день рождения по-особенному. Главным отличием от стандартных торжеств стала девушка со съедобной юбкой.
Однако комментаторы остались не в восторге от такой идеи: они отмечают, что это ничто иное, как издевательство над едой.
@aqolek_tiktok Ал бул тортты багасы канша екен😱 @Samal cakes ♬ оригинальный звук - aqolek
Кроме того, автор узнал, что весит этот торт почти 50 кг.
Летом 2022 года на одном из праздников в ресторане главным призом конкурса стал 25-килограммовый мешок сахара. Видео получило широкое распространение в Сети.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ