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Девушка в съедобном платье озадачила пользователей Казнета

Девушка в съедобном платье озадачила пользователей Казнета Фото: pixabay
Казахстанцы распространяют видео с тоя, на котором девушка в свадебном наряде стала главным сюрпризом мероприятия. А точнее, ее платье из торта, сообщает Zakon.kz.

Автор видео рассказал, что кондитер решила отпраздновать свой день рождения по-особенному. Главным отличием от стандартных торжеств стала девушка со съедобной юбкой.

Однако комментаторы остались не в восторге от такой идеи: они отмечают, что это ничто иное, как издевательство над едой.

@aqolek_tiktok Ал бул тортты багасы канша екен😱 @Samal cakes ♬ оригинальный звук - aqolek

Кроме того, автор узнал, что весит этот торт почти 50 кг.

Летом 2022 года на одном из праздников в ресторане главным призом конкурса стал 25-килограммовый мешок сахара. Видео получило широкое распространение в Сети.

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