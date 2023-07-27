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В Кокшетау девушка пришла на тестирование в свадебном платье

В Кокшетау девушка пришла на тестирование в свадебном платье Фото: Instagram/ruslan_yemelbayev
В городе Кокшетау невеста пришла на тестирование в свадебном платье и привела с собой жениха, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что день сдачи комплексного тестирования совпал с днем бракосочетания и девушка решила не тратить время попусту.

Об этом в Instagram рассказал директор РГКП "Национальный центр тестирования" Руслан Емелбаев.

"Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха", - написал он.

В заключение он пожелал молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте удачи!

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Акмолинская область Кокшетау
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