Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дикому Арману вновь продлили арест

Дикому Арману вновь продлили арест Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Арману Джумагельдиеву (более известен как Дикий Арман) вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 апреля 2023 года сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Срок нахождения под стражей Дикому Арману продлили на два месяца.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Джумагельдиева сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2023 года".Пресс-служба Алматинского городского суда

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета – Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

Новость по теме

Дикому Арману продлили арест до 7 апреля

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

6 марта в Алматинском горсуде сообщили, что срок нахождения под стражей Дикому Арману продлили на один месяц – до 7 апреля 2023 года.

Читайте также

В Казахстане изменили порядок выплаты бонусов административным госслужащим

Агломерации первого и второго уровня появятся в Казахстане

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля

Динара Халдарова
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
девочка разбила стекло
В зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления