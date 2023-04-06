Дикому Арману вновь продлили арест

Арману Джумагельдиеву (более известен как Дикий Арман) вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 апреля 2023 года сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Срок нахождения под стражей Дикому Арману продлили на два месяца.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Джумагельдиева сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2023 года". Пресс-служба Алматинского городского суда

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета – Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

Новость по теме Дикому Арману продлили арест до 7 апреля

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

6 марта в Алматинском горсуде сообщили, что срок нахождения под стражей Дикому Арману продлили на один месяц – до 7 апреля 2023 года.