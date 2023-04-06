Макрон передал послание Токаеву

6 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, сообщает Zakon.kz.

Спецпредставитель президента Франции вручила президенту Казахстана послание французского лидера Эммануэля Макрона.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность президенту Эмманюэлю Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более двух часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене. Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

"Мы ценим наше сотрудничество с Вашим государством, понимаем роль Вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции. Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим 15-летие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях". Касым-Жомарт Токаев

Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

"Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

"Хочу Вам передать приветствие моего президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о Вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от Вас, как Вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно". Изабель Дюмон

Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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В конце ноября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил визит во Францию, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также президент Казахстана провел ряд встреч с представителями французских деловых кругов.