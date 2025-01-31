Токаеву передали послание от премьер-министра Японии

Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального советника премьер-министра Японии, депутата Палаты представителей Парламента Акихису Нагашиму, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 января 2025 года рассказали в Акорде.

"Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим: "Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.

В свою очередь, Акихиса Нагашима передал главе нашего государства теплые слова приветствия премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений.

Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Накануне, 30 января, Токаев провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Президент Казахстана заявил, что принял приглашение Владимира Путина посетить мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы.