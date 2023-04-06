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Съемки "Джокера" с участием Леди Гаги завершились в Нью-Йорке

фильм Фото: Instagram/toddphillips
В Нью-Йорке завершены съемки второй части фильма "Джокер" с участием певицы Леди Гаги и актера Хоакина Феникса в главных ролях. Об этом 6 апреля написал режиссер киноленты Тодд Филлипс на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Тодд Филлипс поблагодарил весь актерский состав и "лучшую команду" в киноиндустрии. 

"Теперь я пойду в монтажную комнату и соберу материал вместе", – написал американский кинорежиссер.

Певица и актриса Леди Гага исполнила роль сообщницы Джокера – Харли Квинн. Она поделилась с подписчиками фотографией на своей странице в Instagram. 

Фильм получил рабочее название "Джокер: Безумие на двоих". Название кинокартины – это отсылка к идее "общего психоза". Галлюцинации одного человека передаются другому. Одной из локаций сиквела стала психиатрическая клиника Аркхем.

Премьера "Джокера" запланирована на 4 октября 2024 года. По сообщениям некоторых СМИ, бюджет фильма составил 150 млн долларов.

13 марта во время следования гостей на "Оскар" фотограф, который снимал Леди Гагу, оступился и упал прямо на ковровой дорожке. Американская певица не растерялась и сразу поторопилась на помощь мужчине.

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