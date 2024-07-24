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Леди Гага снялась в фильме "Джокер: Безумие на двоих"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 02:20 Фото: Х/FilmUpdates
23 июля Warner Bros. Pictures выпустил новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих", где в главной роли снялась Леди Гага, сообщает Zakon.kz.

В ролике рассказывается о последствиях первого фильма, когда Артура помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли и влюбляется в нее. Тем временем за стенами лечебницы сотни людей протестуют в поддержку Джокера и требуют его освобождения. Харли поддерживает манию Джокера и он снова наносит свой культовый клоунский грим.

"Артур Флек оказывается в лечебнице Аркхем в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, Артур не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него", – говорится в описании к трейлеру.

Известно, что подзаголовок фильма "Безумие на двоих" относится к психиатрическому синдрому, при котором бредовые убеждения или галлюцинации передаются от одного человека к другому. Премьера фильма запланирована на 4 октября.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 02:20

Фото: Х/ladygaga

Также стало известно, что фильм заявлен в программе Венецианского кинофестиваля, который будет проходить с 28 августа по 7 сентября.

22 июля Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала "Эмили в Париже".

Алия Абди
Леди Гага Warner Bros. 2024 год Венецианский кинофестиваль Кино Фильмы
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