Жители Балхаша вторые сутки без воды: аким попросил набраться терпения

Вот уже вторые сутки жители Балхаша сидят без холодной воды, а причина – авария в районе главной насосной станции. В связи с этим 6 апреля 2023 года аким города Кайрат Камзин обратился к жителям Балхаша, которых попросил набраться терпения, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение градоначальник опубликовал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые балхашцы, продолжаем работы в водоводе... Планируем работы завершить до 14:00-15:00 и начать заполнение магистральных сетей, потом поэтапно будем заполнять внутриквартальные сети. Попрошу всех набраться еще сегодня терпения. Водовозы также будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства". Кайрат Камзин

Также, как отметил аким Балхаша, сегодня будет обеспечена подвозка воды.

Как уточнил Кайрат Камзин, на месте аварии работает бригада из 12 человек, привлечено пять единиц техники.

График подвоза воды

Фото: Instagram/balqash_qalasy_akimdigi

По данным городского акимата, в 10:46 выполнен демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм от основного трубопровода диаметром 800 мм.

"Продолжается откачка воды с камеры, поскольку вода все еще прибывает. Начались работы по заглушке сливного трубопровода диаметром 400 мм. Осталось заглушить сливной трубопровод диаметром 400 мм, параллельно ведутся работы по откачке воды с камеры. Прибывающая вода препятствует аварийно-восстановительным работам". Пресс-служба акимата Балхаша

Согласно информации, работы выполнены на 65%.

"После завершения ремонтных работ понадобится время на поэтапное заполнение магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей во избежание гидравлического удара". Пресс-служба акимата Балхаша

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды.

5 апреля в акимате Балхаша обещали, что подачу холодной воды восстановят к 17:00-18:00 среды.