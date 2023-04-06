Сотрудник КНБ просил 10 тысяч долларов с экс-банкира Ертаева за улучшение условий в колонии

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор в отношении сотрудника департамента КНБ по Алматинской области Рабисултана Арысбаева за мошенничество в отношении экс-банкира Жомарта Ертаева. Арысбаев предлагал Ертаеву покровительство, сообщает Zakon.kz.

По материалам приговора суда, Рабисултан Арысбаев работал оперуполномоченным Илийского районного отдела ДКНБ по Алматинской области. Он имел широкий круг знакомых лиц среди сотрудников пенитенциарной системы и осужденных.

В начале июля 2022 года Арысбаев стал требовать с осужденного экс-банкира Жомарта Ертаева 500 тысяч тенге за общее покровительство. Сам экс-банкир отбывает наказание в колонии №14 поселка Заречный.

Сотрудник ДКНБ обещал Ертаеву улучшить бытовые условия в период отбывания наказания, однако он не имел таких полномочий. Сначала Рабисултан Арысбаев получил от Ертаева 500 тыс. тенге. Позже он потребовал 4,8 млн тенге, что эквивалентно 10 тыс. долларам "для перевода в учреждение минимальной безопасности".

9 августа Жомарт Ертаев обратился с заявлением в КНБ в отношении Рабисултана Арысбаева по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам. Оперативники "взяли в разработку" его заявление.

Сотрудника ДКНБ задержали с поличным при передаче 4,8 млн тенге близ торгово-развлекательного комплекса "Maxima" в Алматы. Деньги изъяли при проведении осмотра места происшествия.

Суд признал Рабисултана Арысбаева виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам заключения в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Его также лишили специального звания "капитан национальной безопасности".

Приговор суда не вступил в законную силу.

В ноябре 2020 года в Алматы вынесли приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. Также ему запретили на протяжении 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.

В мае 2021 года ему смягчили наказание до 9 лет.