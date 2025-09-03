Сколько оставалось сидеть Жомарту Ертаеву: подробности амнистии экс-банкира

В пресс-службе суда Алматинской области 3 сентября прокомментировали выход на свободу бывшего банкира Жомарта Ертаева, сообщает Zakon.kz.

Ходатайство осужденного Ертаева о применении акта об амнистии, принятого в связи с 30-летием Конституции РК, рассмотрели 2 сентября 2025 года.

"Ертаев Ж. был осужден Алмалинским районным судом Алматы 16 ноября 2020 года по п. 2 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ст. 228 УК за совершение тяжких преступлений. По состоянию на 2 сентября 2025 года Ертаев отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней лишения свободы (содержался под стражей с 15.11.2018 года, зачтено время содержания под стражей из расчета один день за полтора дня). Неотбытый срок составлял 11 месяцев 16 дней", – сообщили в суде.

Учреждение поведение осужденного оценило положительно.

"Согласно п. 6 ст. 3 Закона "Об амнистии" от 23 июня 2025 года, лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, у которых неотбытый срок составляет менее одного года и не имеющим отрицательной степени поведения, сокращается размер неотбытой части основного наказания", – пояснили в суде.

В связи с чем суд постановил удовлетворить ходатайство Жомарта Ертаева и освободить от отбывания основного наказания на неотбытый срок – 11 месяцев 16 дней.

Постановление не вступило в законную силу.

В КУИС ранее сообщили, что Ертаев поставлен на учет службы пробации.

В ноябре 2020 года в Алматы вынесли приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, приговорив к 9 годам лишения свободы, по совокупности общий срок составил 11 лет. А в мае экс-банкиру снизили срок заключения до 9 лет.

