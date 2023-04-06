Сильный ветер в Алматы: ДЧС сделал заявление

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям города с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 7 апреля в городе ожидается ветер юго-западный, днем порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.

Также в ДЧС дали рекомендации.

"Нужно отойти от легких построек, щитов, вывесок, остановок, павильонов, фонарей. Необходимо находиться подальше от мостов, складов и деревьев. Укрыться можно в подземных переходах, станциях метро или в прочных зданиях", – сказано в распространяемом сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных метеоусловиях.