Психолог назвала четыре типа мужчин, которые никогда не изменяют

Измены – боль многих женщин. Психолог Анастасия Федорова рассказала, какие мужчины никогда не решаются на измены, сообщает Zakon.kz.

Первый тип – это мужчины с низкой половой конституцией. Их вполне устраивают интимные отношения раз в полгода с женой. Значит, в измене нет никакого смысла.

Второй тип – те, кто боится последствий сильнее, чем желает интима на стороне. Они в теории не против "развеяться". Но сколько будет сложностей, если план воплотится в жизнь: жена узнает и выгонит из дома, будет сильный скандал.

Третий тип, по словам психолога, это взрослый адекватный мужчина, который принял решение не изменять. Он уважает и ценит свою женщину, не хочет причинять ей боль ради минутной слабости. Эти мужчины не ступают на путь измен.

Четвертый тип мужчин с очень высокими моральными принципами. Они воспитаны так, что ассоциируют уважение, заботу и защиту своей женщины в качестве фундаментальной ценности. Для таких мужчин даже мысль об измене – это предательство себя. Последний тип мужчины, к слову, встречается редко, пишет Life.ru.

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