Женские привычки, которые бесят мужчин больше всего

Есть у женщин привычки, особенности поведения, которые могут расстраивать их вторую половинку, при этом мужчина навряд ли в этом признается. Психолог Анастасия Гуськова перечислила четыре привычки, которые раздражают мужчин больше всего, сообщает Zakon.kz.

Вы приглашаете большое количество подруг

Никто в паре не может формировать круг друзей партнера по своему желанию. Тем не менее большинству мужчин непонятны женские посиделки, причем в общей с мужчиной квартире. Для мужчин также важно собираться компаниями, но при этом друзья, как правило, отправляются куда-то вместе, а женщины запросто могут устроить девичник прямо на кухне, пока мужчина не успел осознать, что дома уже собрались все подруги его женщины.

Как говорит психолог, чувство неловкости партнер может маскировать агрессией и возмущением в сторону женщин. Но из чувства уважения, скорее всего, промолчит.

Чтобы не создавать подобных напряженных ситуаций, все же стоит предложить подругам собираться вне квартиры, если ваш партнер предпочитает большую часть времени проводить дома, пишет Woman hit.

Вы постоянно разговариваете

Мужчинам очень сложно поддерживать разговор с женщиной, которая быстро переключается с темы на тему.

"Мужской мозг не заточен под такой формат общения. Ему нужно знать – что, где, когда, во сколько. Информация без смысловой нагрузки быстро приводит мужчину в состояние невроза", – говорит психолог Гуськова.

Щебетания ни о чем прекрасно подходят подругам, которые всегда поддержат непринужденную беседу. Постарайтесь не грузить своего партнера, чтобы тем самым не вывести его на серьезный конфликт.

Вы общаетесь намеками

Известный факт – мужчине сложно воспринимать намеки, он их просто не понимает. На этой почве могут разгораться нешуточные конфликты. Однако, психолог поясняет, мужчинам действительно непросто понять, чего вы от них хотите, пока не скажете о своих желаниях прямо. Будьте открыты в общении со своим любимым человеком.

Вы заставляете его ревновать

Само по себе чувство ревности может съесть человека изнутри, при этом многие женщины "подкармливают" неуверенность партнера провокационными действиями со своей стороны. Ни один мужчина не оценит ваше стремление заставить его сходить с ума от ревности. Для многих женщин флирт на стороне нередко превращается в типичный образ общения с противоположным полом. При таком подходе не стоит удивляться, что терпение мужчины в один прекрасный момент лопнет.

Ранее психолог Татьяна Василькова рассказала, почему любовь в отношениях может испариться, даже незаметно для самих партнеров.