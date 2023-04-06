В Атырау начались проверки по факту загрязнения воздуха

Была установлена аварийная ситуация на АНПЗ и KPI. В этой связи по факту загрязнения воздуха в Атырау в отношении компаний начались внеплановые проверки, рассказали 6 апреля в Минэкологии, сообщает Zakon.kz.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова назвала задымление на Атырауском нефтезаводе и горение камыша в резервате "Ак Жайык" "внештатными ситуациями", создавшими критическую обстановку.



2 апреля 2023 года Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщил о возгорании камыша на территории "Ак Жайык, в 30 километрах от села Дамбы.

"По официальным данным, общая площадь горения составила 89,5 га. Угрозы распространения на поселение не обнаружено", – говорится в сообщении.

По данным сайта Air.kz, 3 апреля превышений загрязняющих веществ установлено не было. Направление ветра в это время было с востока, в сторону города. В этот же день специалистами Департамента экологии проведен мониторинг атмосферного воздуха в поселке Дамба, что также не подтвердило превышения.



