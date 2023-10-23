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В Атырау прогнозируют повышенное загрязнение воздуха в понедельник

В Атырау прогнозируют повышенное загрязнение воздуха в понедельник Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 23 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее неблагоприятные метеоусловия прогнозировали в Алматы.

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