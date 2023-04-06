В регионах страны обследуют нефтебазы, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ
6 апреля 2023 года проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает пресс-служба МЭ РК.
В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тыс. тонн, что больше на 59 тыс. тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.
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Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.
В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:
- Региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
- При наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.
МИО – местные исполнительные органы;
ДЗРК – департаменты по защите и развитию конкуренции;
ДГД – департаменты государственных доходов;
ДЭР – департаменты экономических расследований;
ДРЕМ – департаменты по регулированию естественных монополий.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о причинах роста цен на ГСМ.