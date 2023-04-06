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В регионах страны обследуют нефтебазы, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ

В регионах РК обследуют нефтебазы, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ Фото: Zakon.kz
Региональным штабам в Казахстане поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита ГСМ, сообщает Zakon.kz.

6 апреля 2023 года проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает пресс-служба МЭ РК.

В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тыс. тонн, что больше на 59 тыс. тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.


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Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:

  • Региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
  • При наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.

МИО – местные исполнительные органы;

ДЗРК – департаменты по защите и развитию конкуренции;

ДГД – департаменты государственных доходов;

ДЭР – департаменты экономических расследований;

ДРЕМ – департаменты по регулированию естественных монополий.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о причинах роста цен на ГСМ.

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