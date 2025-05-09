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Общество

Более 130 гидротехнических сооружений обследуют до конца 2025 года в Казахстане

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 17:30 Фото: primeminister.kz
Многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружений проводят в Казахстане в данный момент, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, в общей сложности до конца 2028 года планируют проверить 557 сооружений.

Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ.

"Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

В 2024 году подобное обследование провели на 84 объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу. С начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды.

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Андрей Дюсупов
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