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Законодательство РК

В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы

в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы Фото: pixabay
Количество иностранных туристов, прибывших в южную столицу за три месяца, достигло 21 тыс. 805 граждан. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такие данные озвучили в миграционной службе ДП Алматы.

При этом для выявления нарушений миграционного законодательства и ликвидации каналов незаконной миграции на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

Так, с начала года к административной ответственности привлечено 6 тыс. 472 человека, из которых 1 тыс. 738 – граждане зарубежных стран.

"В административном порядке за пределы страны выдворено 248 иностранцев. В приемник-распределитель Департамента полиции водворены 365 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность".Начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов

Вместе с тем к административной ответственности привлечено 47 работодателей, нарушивших правила использования иностранной рабочей силы.

Кроме того, с начала года выявлено 11 каналов незаконной миграции.

Ранее стало известно, какие города Казахстана выбирают иностранные туристы.

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Оксана Житникова
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