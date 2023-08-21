Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился в 3,5 раза

Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-июнь 2023 года составил 610,9 млн долларов, что в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года (174,7 млн долларов), сообщает Zakon.kz..

Между тем, экспорт из Казахстана во Вьетнам за январь-июнь 2023 года вырос в 4,7 раза и составил 116,6 млн долларов.

Как пишет пресс-служба правительства РК, 21 августа заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном подписан межправительственный план совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

Документ направлен на расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, в частности:

расширение номенклатуры поставляемых товаров,

взаимодействие в области специальных экономических зон и ведомств по стандартизации,

трансферта вьетнамских сельхозтехнологий,

развитие сотрудничества между Алматы и Хошимином, Актау и Данангом, а также создание казахстанско-вьетнамского Делового совета.

Ранее Токаев заявил о готовности укреплять взаимодействие Казахстана и Вьетнама.