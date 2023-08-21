Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился в 3,5 раза

Казахстан и Вьетнам Фото: senate.parlam.kz
Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-июнь 2023 года составил 610,9 млн долларов, что в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года (174,7 млн долларов), сообщает Zakon.kz..

Между тем, экспорт из Казахстана во Вьетнам за январь-июнь 2023 года вырос в 4,7 раза и составил 116,6 млн долларов.

Как пишет пресс-служба правительства РК, 21 августа заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном подписан межправительственный план совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

Документ направлен на расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, в частности:

  • расширение номенклатуры поставляемых товаров,
  • взаимодействие в области специальных экономических зон и ведомств по стандартизации,
  • трансферта вьетнамских сельхозтехнологий,
  • развитие сотрудничества между Алматы и Хошимином, Актау и Данангом, а также создание казахстанско-вьетнамского Делового совета.

Ранее Токаев заявил о готовности укреплять взаимодействие Казахстана и Вьетнама.

Читайте также

Какие документы были подписаны во время визита Токаева во Вьетнам

Токаев посетил музей военной истории во Вьетнаме

Опубликованы исторические кадры визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан

Елена Беляева
Жумангарин Серик Вьетнам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления