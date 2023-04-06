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Авария в Балхаше устранена, но износ сетей водоснабжения в городе составляет 80%

Авария в Балхаше устранена, но износ сетей водоснабжения в городе составляет 80% Фото: Instagram/akim_balqash
Аварийно-восстановительные работы в Балхаше завершены. Жителям дали воду. Аким города намерен заменить 120 км водопроводных сетей в течении 2-3 лет, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы шли круглосуточно, заверяют в акимате. И сегодня после обеда поломку наконец устранили, передает КТК.

Как написал в Instagram аким Балхаша Кайрат Камзин, в 6 апреля 13:20 была запущена система водоснабжения от Токырау.

"Во избежание гидравлического удара в системе водоснабжения города подача по магистральным и внутриквартальным сетям будет запущена поэтапно под низким давлением. Система водоснабжения города будет наполняться водой в течение дня". Аким Балхаша Кайрат Камзин

Для 80-тысячного города такие перебои уже привычны. Все из-за изношенных сетей. Однако, чтобы заменить их полностью, не хватит ни бюджета Балхаша, ни физических ресурсов.

"Изношены они у нас на 80%. Для решения данной проблемы был изготовлен отдельный долгожданный проект для нашего города, в котором по проекту в течение двух-трех лет будет заменено 120 километров водопроводных сетей. В прошлом году заменено 8 километров, в этом году будет заменено около 30 километров водопроводных сетей". Пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды.

5 апреля в акимате Балхаша обещали, что подачу холодной воды восстановят к 17:00-18:00 среды.

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