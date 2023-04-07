Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ДП Алматы прокомментировали информацию, что их сотрудник сбил велосипедистку

В ДП Алматы прокомментировали информацию, что их сотрудник сбил велосипедистку Фото: кадр из видео
В департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию со сбитой на дороге велосипедисткой, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилась информация о том, что сотрудник полиции города Алматы сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия. В ходе расследования сотрудники установили водителя автомашины Toyota Solaris, который стал невольным участником аварии, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель машины рассказал, что, следуя по проспекту Достык в южном направлении, он совершил разворот. В это время на север ехала велосипедистка, которая нажала на тормоз, чтобы избежать столкновения с машиной и упала. Этот момент хорошо виден на видеозаписи камеры наблюдения.


Уже развернувшийся водитель Toyota Solaris увидел в зеркале заднего вида, что девушка упала. Поскольку остановка на этой улице запрещена он повернул на перпендикулярную улицу и поставил свою машину и пешком дошел до места происшествия. Он сразу вызвал службы "102" и "103". Дождался полицейских.

Полицейские выяснили, что контакта велосипеда с его авто не было, поэтому ДТП не оформлялось. Медики увезли девушку в больницу. В данный момент ее готовят к операции: у нее выбиты зубы и имеется травма челюсти.

Припаркованный первым в ряду служебный автомобиль полиции к данному происшествию отношения не имеет.

Стражи порядка призывают делать выводы после тщательной проверки данных и не распространять недостоверную информацию.

6 апреля ночного лихача-дрифтера наказали в Караганде.

Читайте также

Большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления