В ДП Алматы прокомментировали информацию, что их сотрудник сбил велосипедистку

В департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию со сбитой на дороге велосипедисткой, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилась информация о том, что сотрудник полиции города Алматы сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия. В ходе расследования сотрудники установили водителя автомашины Toyota Solaris, который стал невольным участником аварии, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель машины рассказал, что, следуя по проспекту Достык в южном направлении, он совершил разворот. В это время на север ехала велосипедистка, которая нажала на тормоз, чтобы избежать столкновения с машиной и упала. Этот момент хорошо виден на видеозаписи камеры наблюдения.





Уже развернувшийся водитель Toyota Solaris увидел в зеркале заднего вида, что девушка упала. Поскольку остановка на этой улице запрещена он повернул на перпендикулярную улицу и поставил свою машину и пешком дошел до места происшествия. Он сразу вызвал службы "102" и "103". Дождался полицейских.

Полицейские выяснили, что контакта велосипеда с его авто не было, поэтому ДТП не оформлялось. Медики увезли девушку в больницу. В данный момент ее готовят к операции: у нее выбиты зубы и имеется травма челюсти.

Припаркованный первым в ряду служебный автомобиль полиции к данному происшествию отношения не имеет.

Стражи порядка призывают делать выводы после тщательной проверки данных и не распространять недостоверную информацию.

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